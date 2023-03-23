فيديو: متظاهرون إسرائيليون يحتجون "بالموت والدماء" أمام مقر الشرطة في تل أبيب

قام مجموعة من المتظاهرين في تل أبيب بالاحتجاج على طريقتهم الخاصة، إذ تمددوا على الأرض أمام مقر قيادة الشرطة وهم ملطخين باللون الأحمر الذي يمثل الدماء، وتظاهروا بالموت، في محاولة لحث الشرطة الإسرائيلية على عدم دعم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت عددًا من الأشخاص الذين رشوا طلاء أحمر على المقر.

وقال متظاهر رفض ذكر اسمه: "احموا الشعب، الأمة، لا تحموا المتهم بارتكاب جرائم"، في إشارة إلى اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرشوة.

وافق الكنيست على مشروع قانون يحمي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أي أمر قضائي محتمل بعزله من منصبه في وقت مبكر من صباح الخميس في تصويت نهائي بتأييد 61 عضو كنيست مقابل تصويت 47 ضده.

يقول منتقدوا القانون إنه "مصمم خصيصًا لنتنياهو، ويشجع الفساد ويعمق الفجوة القائمة بالفعل بين الإسرائيليين حول الإصلاح القضائي".