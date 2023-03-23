بعد "وقف الإجراءات بحقهم".. سجناء فلسطينيون يعلقون إضرابهم عن الطعام

قرر سجناء فلسطينيون، مساء الأربعاء، تعليق خطوة الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية، التي كان من المقرر أن يخوضوها بدءًا من أول أيام شهر رمضان.

وذكرت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" ونادي "الأسير الفلسطيني" في بيان مشترك، أنه "تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب بعد مفاوضات مع إدارة السجون نتج عنها نتج عنها وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى".

ولفت الجانبان إلى أنه "سيصدر خلال الساعات القادمة بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة".

ونفذ المسجونون في السجون الإسرائيلية منذ 14 شباط/ فبراير الماضي، "عصيانًا ضد إجراءات وتعليمات إدارة السجون الإسرائيلية"، التي جاءت بتوصية من وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

جاءت هذه الخطوة تمهيدًا لخوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام، وكان 2000 سجين قد قرروا سابقًا الإضراب عن الطعام في أول أيام شهر رمضان المبارك.

ومن بين الإجراءات التي فرضها سجن "نفحة" في صحراء النقب على السجناء: التحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، وقطع المياه الساخنة عنهم، وتقليص مدة الاستحمام ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة، كذلك تقليص المدة التي يسمح لهم خلالها الاستحمام.

وخلال زيارة قام بها في كانون الثاني/ يناير إلى سجن نفحة، قال بن غفير لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه يريد ضمان ألا يعيش النزلاء الفلسطينيون براحة أكبر "نتيجة بناء زنازين جديدة".

وتقدر مؤسسة الضمير، أن اكثر 800 ألف فلسطيني دخلوا السجون الإسرائيلية منذ 1967. ولم تنفّذ إسرائيل عقوبة الإعدام في أحكامها على الفلسطينين منذ ذلك الوقت.