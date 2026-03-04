قصف مدرسة في إيران.. نداء أممي لحماية الأطفال خلال الحرب في الشرق الأوسط

مع اتساع رقعة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد القلق من آثارها الإنسانية، أطلقت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تحذيرا بشأن المخاطر التي تهدد الأطفال في مناطق النزاع، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حمايتهم من تبعات الحرب.

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وأعربت اللجنة، المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا، في بيان صدر الأربعاء عن قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في المنطقة وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الأطفال، في ظل تقارير عن استهداف بنى تحتية مدنية، بينها مدارس ومستشفيات، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة أطفال بجروح وصدمات نفسية.

قصف مدرسة في إيران

وسلط البيان الضوء بشكل خاص على قصف استهدف مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية. واتهمت طهران كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ الضربة.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن الهجوم الذي وقع في اليوم الأول من الحرب السبت أسفر عن مقتل 150 شخصا، غالبيتهم من التلميذات.

في المقابل، لم تؤكد الولايات المتحدة أو إسرائيل تنفيذ هذه الضربة. وأوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تجري تحقيقا في الحادثة لتحديد ملابساتها.

تحذير من استهداف المدنيين

وشددت لجنة حقوق الطفل على أن هذه الحوادث تذكر بأن الأطفال من أكثر الفئات ضعفا في النزاعات المسلحة، مؤكدة أنه لا يجوز اعتبارهم "خسائر جانبية".

وأضافت اللجنة أن الأطفال يجب حمايتهم من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للأعمال العدائية، مشيرة إلى أن جميع الأطراف في النزاع ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

دعوة لحماية المدارس والمستشفيات

ودعت اللجنة الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الأطفال خلال النزاعات، بما يشمل الامتناع عن استهداف المدارس والمستشفيات وسائر المنشآت المدنية.

كما طالبت بضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال والعائلات المتضررة من الحرب.

اتفاقية حقوق الطفل

وتتولى لجنة حقوق الطفل مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، التي تعد أكثر معاهدات حقوق الإنسان تأييدا في العالم، إذ صادقت عليها 196 دولة.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، تبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي لم تصادق على هذه الاتفاقية حتى الآن.