شاهد: عشية شهر رمضان المبارك.. الآلاف يؤدون صلاة التراويح في مكة

آدى آلاف المسلمين مساء الأربعاء في مكة المكرمة صلاة التراويح الأولى عشية شهر رمضان المبارك، الذي بدأ اليوم الخميس في مختلف الدول الإسلامية والعربية.

ويعتبر شهر رمضان أحد أهم الأحداث في التقويم الإسلامي، ويستعد خلاله المسلمون للصيام لمدة 30 يوماً والامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس.

ويعتبر المسلمون الصوم فريضة "تأخذ بيدهم إلى التقوى وتقربهم من الله".

وهو فرصة أيضاً للتجمع والجلوس على طاولة واحدة مع الأسرة عندما يحين وقت الإفطار، لتناول الطعام والاستمتاع بأجواء من الألفة والمحبة.

ويحلّ شهر رمضان هذا العام في وقت بلغت الاحتياجات الغذائية في العديد من الدول العربية أعلى مستوياتها.