ترودو يستقبل بايدن "الصديق العظيم" والإعلان عن اتفاق للتصدّي للهجرة

استقبل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة الرئيس الأميركي جو بايدن، ووصفه بأنه "صديق عظيم" لكندا في أول زيارة رسمية له ينتظر أن تؤدي إلى إعلانات حول هايتي والهجرة والاقتصاد.

وقال ترودو في مستهل اجتماع ثنائي في مقر البرلمان في أوتاوا، "إنه لمن دواعي سروري أن يحلّ علينا صديق عظيم"، مشددا على "القيم" المشتركة بين البلدين.

من جهته، قال الرئيس الأميركي "لدينا خلافات في بعض الأحيان لكن لا يوجد اختلاف جوهري في القيم الديمقراطية التي نشترك فيها".

تلقى جو بايدن لدى وصوله طبقا من الشوكولاتة من صنع عائلة سورية لاجئة في كندا.

لم يتمكن الزعيم الديمقراطي البالغ 80 عاما من زيارة البلد المجاور والحليف فور تنصيبه، كما هو معتاد لدى الرؤساء الأميركيين، بسبب جائحة كوفيد.

والعلاقة بين واشنطن وأوتاوا أكثر ودية مما كانت عليه خلال رئاسة دونالد ترامب الذي لم يقم بزيارة رسمية.

اتفاق

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الولايات المتّحدة وكندا ستعملان سوياً لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون من بلاده إلى جارتها الشمالية.

وفي خطاب أمام البرلمان الكندي، قال بايدن إنّ "الولايات المتّحدة وكندا ستعملان سوياً لمنع عمليات العبور غير القانونية للحدود".

وينصّ الاتّفاق على أن تستعيد الولايات المتّحدة طالبي اللجوء غير المسجّلين الذين يعبرون من أراضيها إلى كندا، في حين تتعهد كندا قبول أعداد أكبر من طلبات الهجرة.

- هايتي -

الموضوع الآخر المدرج على جدول الأعمال هو هايتي الغارقة في عنف العصابات والمنهكة على الصعيد الانساني.

وقال مصدر في حكومي كندي لوكالة فرانس برس إنه يتوقع الإعلان عن "تمويل كبير" الجمعة في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتدريب عناصر إنفاذ القانون في هايتي.

الرئيس جو بايدن يتحدث أمام البرلمان الكندي في أوتاوا ،كندا 24/03/2023 Kevin Lamarque/AP

وتأمل الولايات المتحدة أن تؤدي كندا دورا محركا في إرسال قوة دولية الى هذا البلد الكاريبي.

وسيبحث بايدن وترودو أيضا النفقات العسكرية في وقت تحض فيه واشنطن أعضاء حلف شمال الأطلسي على بذل مزيد من الجهود على خلفية الحرب في أوكرانيا والتوتر المتزايد مع الصين.

لكنّ أوتاوا بعيدة عن تخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، وهو الحد الأدنى المحدد للدول الأعضاء في الناتو.

وقد تطرح أيضا في أوتاوا الجمعة مسألة تحديث قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد).

أخيرا، سيحاول ترودو الذي تعد بلاده أكبر شريك للولايات المتحدة في مجال التجارة الخارجية، تحسين موقع كندا في المجال الاقتصادي.

وقال المصدر الحكومي الكندي إنه يتوقع أن يشهد المؤتمر الصحافي المشترك إعلانات بشأن أشباه الموصلات وتعزيز سلاسل التوريد في أميركا الشمالية.

وزيارة بايدن الذي وعد بخوض منافسة شديدة مع الصين، تأتي بعيد فتح تحقيق في كندا في مزاعم تدخل صيني في الانتخابات الفدرالية الأخيرة.