كرواتيا تنضم إلى فضاء شنغن ... أكبر منطقة سفر حر في العالم

انضمت كرواتيا إلى منطقة شنغن يوم الأحد، وهي فرصة قد تمكنها من زيادة نشاط قطاعها السياحي حيث سيتم التعامل الآن مع الطائرات، التي تسافر من وإلى كرواتيا داخل فضاء شنغن على أنها رحلات داخلية.

وتعتبر منطقة شنغن أكبر منطقة سفر حر في العالم، وتضم الآن 27 دولة بما في ذلك 22 دولة في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

سيكون بإمكان المواطنين في كرواتيا التنقل داخل منطقة شنغن من أجل العمل في بلدان أخرى. وفي الوقت نفسه، يعبر أكثر من 3 ملايين شخص حدودًا دولية في المنطقة بشكل يومي.

وافق الاتحاد الأوروبي على السماح لكرواتيا بالدخول إلى فضاء شنغن في ديسمبر-كانون الأول 2022، وقد طُلب من كل من بلغاريا ورومانيا الانتظار لفترة أطول قبل السماح بانضمامهما إلى فضاء السفر الأوروبي (شنغن).

كان أحد الأسباب التي دفعت كرواتيا للانضمام إلى منطقة شنغن هو تعزيز صناعة السياحة فيها، ففي العام الماضي شكّل قطاع السياحة في البلاد 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

استثمر مطار زغرب، وهو أكبر مطار في البلاد غلافا ماليا بقيمة مليون يورو لتحديث محطاته، مما يوفر مساحة أكبر لمناطق الانتظار وإنشاء مكاتب وشبابيك إضافية لتسجيل مسافرين من دون دول فضاء شنغن.