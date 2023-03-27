الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى وقف مشروع التعديلات القضائية "فوراً"

دعا رئيس اتحاد النقابات في إسرائيل اليوم الاثنين إلى "اضراب عام" فوري للاحتجاج على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل الإصلاح القضائي، وهي الخطط التي تواجه معارضة شديدة ومظاهرات تخطت أكثر من عشرة أسابيع حتى الآن..

الرئيس الإسرائيلي يطالب بوقف التعديلات

ودعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم، الإثنين، الحكومة إلى وقف مشروع التعديلات القضائية "فوراً"، وهو المشروع الذي أدى إلى انقسامات حادة في الشارع الإسرائيلي.

وقال هرتسوغ في بيان صادر عن أجهزته "رأينا الليل الماضي مشاهد صعبة للغاية". وأضاف "يعتري قلق عميق الأمة برمتها. يتعرض أمننا واقتصادنا ومجتمعنا للتهديد"، داعيا "رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء الغالبية" إلى التحرك.

وتابع يقول "أعين شعب إسرائيل شاخصة إليكم. أعين الشعب اليهودي برمته شاخصة إليكم. أعين العالم بأسره شاخصة إليكم". وكانت نداءات الرئيس الإسرائيلي السابقة للتوصل إلى تسوية حول مشروع الإصلاح لم تلق أذانا صاغية حتى الآن ولم تحل دون غرق البلاد في أزمة.

وأكد هرتسوغ "باسم وحدة شعب إسرائيل (..) أدعوكم إلى الوقف الفوري" للمسار التشريعي الذي يثير انقسامات في البلاد.

مساء الأحد، نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في تل أبيب إثر اقدام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على إقالة وزير الدفاع يواف غالانت من منصبه بعدما دعا علنا السبت إلى تعليق الإصلاح معربا عن خشيته على أمن إسرائيل.

ويهدف مشروع الاصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء.

وتنظم احتجاجات على المشروع منذ ثلاثة أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل. ويرى منتقدو الإصلاح أن من شأنه تعريض الديموقراطية في إسرائيل للخطر.

قلق أميركي

وعبّرت الولايات المتحدة الأحد عن "قلقها الشديد" حيال الوضع في إسرائيل حيث أُقيل وزير الدفاع بعدما طالب بتجميدٍ لآليّة تعديل النظام القضائي، داعيةً إلى إيجاد "تسوية".

وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون في بيان "نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل والتي تؤكّد مجدّدًا الحاجة الملحّة للتوصّل إلى تسوية".

وأضافت "القيم الديمقراطيّة كانت دائمًا، ويجب أن تظلّ، سمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".