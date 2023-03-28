مصرع 20 شخصا في حادث حافلة ركاب في جنوب غرب السعودية

قضى 20 شخصا وأصيب نحو 30 في حادث تعرّضت له حافلة ركاب كانت متّجهة إلى مدينة مكة، وفق الإعلام الرسمي السعودي الذي أشار إلى أن الحافلة اشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بأحد الجسور.

ووقع الحادث في عقبة شعار في شمال منطقة عسير الواقعة في جنوب غرب السعودية، وهو يسلّط الضوء على التحدّيات التي تواجهها المملكة على صعيد تأمين سلامة الوافدين إليها لأداء العمرة أو الحج.

ويأتي الحادث في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وقبل أشهر قليلة من بدء موسم الحج.

وأفادت قناة الإخبارية التابعة للدولة بـ"وفاة 20 شخصا وإصابة 29 آخرين في حادث حافلة ركاب بعقبة شعار" في شمال منطقة عسير.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع "بسبب تهوئة مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها".

ونشرت القناة في حسابها على تويتر تسجيل فيديو يظهر مراسلها واقفا على ما يبدو أمام هيكل الحافلة المحترق.

والنقل إلى المواقع المقدّسة في السعودية سواء لأداء مناسك العمرة أو الحج مهمة شاقة وأحيانا محفوفة بالمخاطر، إذ غالبا ما تتسبب الحافلات باختناقات مرورية.

في تشرين الأول/أكتوبر 2019 قضى 35 شخصا من جنسيات أسيوية وعربية في المدينة إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة.