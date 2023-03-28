بيدين عاريتين..شاب كونغولي ينبش التراب وينقذ عمالا طمروا تحت منجم للذهب

قام رجل في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعمل بطولي، بعدما أنقذ عددًا من عمال منجم للذهب، كانوا طمروا تحته بفعل وقوع انهيار فيه بسبب الأمطار. حَفَر الرجل بيديه العاريتين، وأزال التراب والطين بسرعة ومجهود استثنائيين.

وظهر الرجل في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بنبش التراب بسرعة بكلتا يديه، وبمساعدة عدد من رفاقه وهم يحاولون إنقاذ زملائهم الذين طمروا تحت الأرض قبل أن يتمكن من إخراجهم، وسط صيحات الحاضرين في مكان الحادث وتشجيعهم.

تتكرر حوادث انهيار المناجم في الكونغو بسبب عدم استخدام الوسائل الحديثة في التنقيب عن الذهب، وعادة ما تصبح تلك المناجم المتهالكة مقابر للعمال بسبب سقوط الحجارة والصخور داخلها، وبسبب ارتفاع نسبة البطالة، تتزايد أعداد العاملين في مناجم الكونغو، خاصة غير القانونية منها التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.