الشرطة تشتبك مع منتخب بيرو في مدريد قبل ودية المغرب

اشتبكت الشرطة الإسبانية مع لاعبين من منتخب البيرو لكرة القدم أمام فندقهم في مدريد محتجزة أحد أعضائه، وفق ما أعلنت الشرطة البيروفية الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المشاجرة وقعت عندما وصل المنتخب إلى الفندق في مدريد مساء الاثنين حيث انتظرهم نحو 300 مشجع. يتواجد منتخب بيرو في العاصمة الاسبانية لخوض مباراة ودية أمام المغرب مساء الثلاثاء على ملعب متروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد.

وقالت المتحدثة "حاول المشجعون الوصول إلى اللاعبين ودخلت الشرطة بين الجماهير واللاعبين لتفادي حدوث تدافع". وتابعت من دون أن تذكر اسم اللاعب "أصاب أحد اللاعبين ضابطا في عينه. ثم تم اعتقال اللاعب ونقله إلى مركز للشرطة".

وقالت وزارة خارجية بيرو في تغريدة على تويتر إن اللاعب المحتجز هو حارس المرمى بيدرو غاييسي الذي أطلق سراحه من دون توجيه اتهامات إليه. وأضافت ان الحكومة البيروفية طلبت "توضيحًا" لما حدث من "الجهات المعنية".

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ضباط يدفعون الحشود المتجمعة خارج الفندق. ومن بين اللاعبين الذين يمكن رؤيتهم وسط الحشد غاييسي وزميله حارس المرمى خوسيه كارفايو بالإضافة إلى لاعب الوسط يوشيمار يوتن.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن بعض الضباط لم يتعرفوا على لاعبي بيرو وخلطوا بينهم وبين المشجعين.

وشهدت إقامة المنتخب المغربي في مدريد إلقاء القبض يوم الأحد على موظف إسباني يبلغ 27 عامًا في الفندق الذي يقيمون فيه، لمزاعم توجيهه إساءات عنصرية لأعضاء "أسود الأطلس" على وسائل التواصل الاجتماعي.

يخوض المغرب المباراة بعد ثلاثة أيام من تغلبه على البرازيل 2-1 في مباراة ودية في طنجة، كانت الاولى له منذ أدائه المذهل في مونديال قطر 2022 عندما بلغ نصف النهائي في إنجاز تاريخي إفريقي وعربي.