الأمم المتحدة تشير إلى توقيف مؤسس مدرسة للإناث في أفغانستان

أوقفت سلطات طالبان في كابول، مؤسس مشروع يروج لتعليم الفتيات في أفغانستان، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان على تويتر أن "مطيع الله ويسا، رئيس بين باث-1 والمناصر لتعليم الفتيات، اعتُقل الإثنين في كابول".

Matiullah Wesa, head of @PenPath1 and advocate for girls’ education, was arrested in #Kabul Monday. UNAMA calls on the de facto authorities to clarify his whereabouts, the reasons for his arrest and to ensure his access to legal representation and contact with family. pic.twitter.com/D6N1mjWxLv — UNAMA News (@UNAMAnews) March 28, 2023

وأكد شقيق ويسا توقيفه أمام مسجد بعد الصلاة مساء الإثنين.

وقال سميّ الله ويسا لوكالة فرانس برس إن "مطيع الله كان قد أدى الصلاة وخرج من المسجد عندما استوقفه عدد من الرجال في مركبتين". وأضاف "عندما طلب مطيع الله منهم إبراز بطاقات هوياتهم، ضربوه واقتادوه بالقوة".

ويبلغ مطيع الله ويسا 30 عاما وهو يناضل من أجل التربية والتلعيم في أفغانستان. وقد أسس منظمة بين- باث ويرئسها.

وأنشأ 18 مكتبة في البلاد وساهم في إعادة فتج مدارس مغلقة في مناطقة ريفية ونائية في البلاد.