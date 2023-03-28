عدد عمليات إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة فاق عدد أيام 2023 حتى اليوم

بلغ عدد عمليات إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة في شهر آذار/مارس وحده 38 عملية، أدت إلى مقتل 57 شخصاً وجرح 133، بحسب بيانات نشرتها مجموعة Gun Violence Archive اليوم، الثلاثاء.

وبلغ عدد عمليات إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة هذا العام 130، وهذا يعني أن عدد تلك العمليات فاق عدد الأيّام منذ بداية السنة. ولا يتم حساب عمليات إطلاق النار الفردية ضمنها، أو حوادث الأسلحة.

تعريف إطلاق النار الجماعي

ليس هناك من إجماع أمريكي على تعريف "إطلاق النار الجماعي" ولكن مجموعة "غان فايولنس أركايف" تقول إن أي عملية إطلاق نار تعدّ جماعية إذا أدت إلى جرح أو مقتل أربعة أشخاص على الأقل، شرط ألا يكون مطلق النار بين الضحايا.

مجزرة ناشفيل ولوبي الأسلحة

أمس الإثنين، كرّر الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوته للكونغرس إلى حظر بيع الأسلحة الرشاشة للأفراد. ووصف بايدن عملية إطلاق النار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل بالبغيضة وأضاف أنها "تمزق روح المجتمع الأمريكي".

والإثنين أقدمت طالبة سابقة مدججة بالسلاح على قتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في هجوم خططت له مسبقاً على مدرسة ابتدائية مسيحية خاصة في ناشفيل جنوب الولايات المتّحدة، قبل أن ترديها الشرطة.

ومنذ وصوله إلى سدّة الرئاسة، أصدر بايدن عدداً من المراسيم لضبط قطاع الأسلحة النارية، لكن تأثير مراسيمه يبقى محدوداً لأن الكونغرس هو صاحب الصلاحية التشريعية في هذا المجال.

ولم يتبنّ الكونغرس قوانين طموحة على صعيد ضبط قطاع الأسلحة لأنّ العديد من النواب تحت نفوذ أكبر لوبي أمريكي للأسلحة.

وفي بلد يعتبر فيه عشرات الملايين من الأمريكيين حمل السلاح حقاً دستورياً، تظلّ هامشية الضوابط المفروضة، على غرار تعميم مراقبة السجلات الجنائية وعمليات التقييم النفسي قبل شراء أي سلاح.