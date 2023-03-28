"دبابات ليوبارد الألمانية عالقة في الوحل الأوكراني".. ماذا نعرف عن هذه الفيديوهات؟

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، أمس، الإثنين، إن بلاده سلّمت أوكرانيا 18 دبابة من طراز ليوبارد-2، مؤكداً بذلك ما ذكرته تقارير صحافية في وقت سابق.

ويعقد الجيش الأوكراني آمالاً كبيرة على هذه الدبابات الحديثة نسبياً، التي تدرب عناصره عليها [في إسبانيا خصوصاً] ومن المؤكد أنها ستكون ركيزة أساسية في أي هجوم مضاد محتمل ستشنه القوات الأوكرانية لاستعادة وتحرير الأراضي التي تسيطر عليها روسيا شرقاً وجنوباً.

ولكن منذ أيام انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم ناشروه أنه يوثق دبابة ليوبارد-2 عالقة في الوحل في الأراضي الأوكرانية، فما هي درجة مصداقيته؟

يعلّق أحدهم قائلاً إن هذه الدبابات التي توسّل زيلينسكي للحصول عليها لا تناسب طبيعة الأراضي الأوكرانية "إذ لا تحب الوحول"، ويسخر آخر مغرداً أن "الغرب ينفق الأموال حيث يجب"، فيما يزعم ثالث أن الجيش الروسي صادر بعضها.

فيديو قديم ومن خارج أوكرانيا

تحققت يورونيوز من مصداقية الفيديو عبر تقنية البحث باستخدام الصورة [لا الكلمات المفتاحية] على محرك البحث غوغل، فتبين أنه قديم وأنه منشور على إنستغرام منذ نحو سنة. لقد نُشر الفيديو بداية في نيسان/أبريل من العام 2022،

وذلك قبل وقت طويل من إعطاء برلين الضوء الأخضر لتسليم كييف دبابات ليوبارد-2.

وقد نشرته "وارتوفتا" وهي جزء من فوج سكارابورغ للقوات المسلحة السويدية.

وأرفق المنشور السويدي بالشرح التالي: "في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، فالثقل ليس دائماً ميزة. في الأسبوع الماضي، تعطلت الدبابة في Skåne [منطقة في السويد]...".

تمكنت وكالة فرانس برس من تحديد الموقع الجغرافي للموقع الذي تم تصوير الفيديو فيه ووجدت أنه تم تصويره في سليفاكرا، وهي قرية في جنوب السويد تقع على بعد حوالى 35 كيلومتراً من مدينة مالمو.

إضافة إلى ذلك، إن الدبابة التي تظهر في الفيديو تشبه إلى حد بعيد دبابة ليوبارد-2 إس ولكنها من طراز Stridsvagn 122 وهي دبابة سويدية تم تصنيعها بناء على نفس النموذج الألماني ولكنها معدلة بحسب متطلبات الجيش السويدي.