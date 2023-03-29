هل يمكن أن يكون الصفع وسيلة تحفيزية في العمل؟

لجأت شركة في هونغ كونغ إلى العنف "كأداة تحفيزية" لموظفيها "المتراخيين"، وهو إجراء صدم رواد وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار رئيس الشركة التي تعمل في مجال التأمينات إلى أنه يطلب من موظفيه ذوي الأداء الضعيف الصعود لخشبة المسرح خلال العشاء السنوي للشركة، ويصفعون بعضهم البعض على الوجه على أمل "التحفيز"

واجهت الشركة وابلًا من الانتقادات بشأن إستراتيجيتها حيث ذهب البعض لتشبيهها بـ "الطائفة" بعد أن صدمت الاستراتيجية "التحفيزية" المهينة والعنيفة، التي تستخدمها شركة في هونغ كونغ الكثيرين.

كان الاهتمام بالأسلوب "الفريد" الذي تتبعه شركة التأمين لتحفيز الموظفين هو أول من أثار اهتمام منشور مجهول عبر الإنترنت، نُشرت معلوماته على صفحة فيسبوك حيث يشارك الناس تجاربهم مع الظلم في مكان العمل. وقال صاحب المنشور، الذي قال إنه يعمل في شركة تأمين، إنه في العشاء السنوي للشركة طُلب من الموظفين ذوي الأداء الضعيف أن يصفعوا بعضهم البعض. وأوضح أنه في محاولة لتعزيز الحافز، دعا أحد المشرفين بالشركة حوالي عشرة من "أصحاب الأداء الضعيف" الذين لم يبيعوا تأمينًا كافيًا للانقسام إلى أزواج على خشبة المسرح و "صفع بعضهم البعض".

أوضح المنشور أن الموظفين "تجمدوا لبضع ثوانٍ" عند تلقي التعليمات "قبل الشروع في صفع زملائهم"، وتساءل صاحب المشروع: "هل كانت هذه جريمة؟". وتذكر أيضًا كيف نظر الجميع إلى بعضهم البعض أثناء العشاء مذهولين لما كان يجري أمامهم.

وسرعان ما استقطب المنشور مائة تعليق، معظمها مشكوك فيه ... ولم يُخفِ أحدهم عبر الإنترنت قائلاً: "لقد صفعوا زملاءهم في العمل حقًا، هذه مشكلة حقًا". وقال آخر: لو كنت مكانهم، لفضلت الموت بدل الصفعة ... فليطردوني على الفور! ".

وعلّق شخص آخر مصدومًا: "هذا يثير دهشتي باعتباره نوع السلوك الذي قد تجده لدى طائفة، وليس في شركة محترفة". وقال مراقب غاضب: أي شركة تأمين هي؟ إذا كانت هي التي اشتريت بوليصة التأمين منها، فسألغيها الآن! "، بينما قال شخص منزعج: "الشركة قاسية جدًا لدرجة أنها تتعامل مع موظفيها كألعاب".

وأعرب معلقون آخرون عن شعورهم بالضيق الشديد جراء المعلومات، التي تمّ الكشف عنها، وقالوا إنه يجب التقدم بشكوى إلى وزارة العمل في هونغ كونغ قبل حثّ صاحب المنشور على الاستقالة. ومع ذلك، فقد شكك آخرون في مصداقية الخبر المبلغ عنه: "لا يوجد فيديو ، فما تقوله هو ما تحصل عليه!"