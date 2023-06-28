"لا أريد أن تذهب للحكومة أو للأقارب".. عاشق مجهول يوصي بجميع ممتلكاته لنيمار

بقلم: يورونيوز

كانت مجلة "فوربس" قد قدرت في وقت سابق أرباح المهاجم البرازيلي بنحو 85 مليون دولار في عام 2023.

دفع الحب مشجعًا مجهول الهوية لكتابة وصيته قبل موته، بهدف تحويل جميع ممتلكاته إلى نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والذي يعد أحد أعلى الرياضيين دخلا في العالم.

وقرر المشجع الذي رفض الإفصاح عن هويته أن يترك كل ما يملك للمهاجم البرازيلي، مشيرا إلى أن السبب وراء قراره هذا، يعود إلى أن حياة نيمار تشبه حياته تماما.

وفي مقابلة مع صحيفة "متروبوليس" البرازيلية، لفت المشجع العاشق إلى أنه حاول سابقا منح ممتلكاته لنيمار لكن دون جدوى فكانت الوصية هي الطريق القانوني الوحيد للقيام بذلك.

وأوضح أنه تم التوقيع على الوثيقة في مكتب حكومي في بورتو أليجري.

ولدى سؤاله عن السبب الذي دفعه لترك ممتلكاته للاعب يمتلك ثروة طائلة، رد الشاب البالغ من العمر 31 عاما "أنا أعشق نيمار.. قصة حياته تشبهني تماما.. أنا شخص عاشق لأسرتي وعائلتي.. علاقة نيمار مع والده تذكرني كثيرا بعلاقتي مع والدي الذي توفاه الله".

وأشار في حديثه للصحيفة البرازيلية إلى أن صحته ليست على ما يرام، قائلا: " بالرغم من أنني أبلغ من العمر 31 عامًا تقريبًا فأنا لست بصحة جيدة، ولهذا السبب ولأنني لا أريد أن تذهب ممتلكاتي بعد وفاتي للحكومة أو الأقارب، قررت اتخاذ هذه الخطوة".

وكانت مجلة "فوربس" قد قدرت في وقت سابق أرباح المهاجم البرازيلي بنحو 85 مليون دولار في عام 2023. وأردف المشجع أنه يعرف أن نيمار "ليس جشعاً، وهذا أمر نادر بعض الشيء هذه الأيام".