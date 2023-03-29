البابا فرنسيس مصاب بعدوى بالجهاز التنفسي وسيمكث في المستشفى "لبضعة أيام"

أعلن الفاتيكان أنّ البابا فرنسيس البالغ من العمر 86 عاماً والذي أدخل المستشفى الأربعاء لإجراء فحوص مقرّرة مسبقاً مصاب بعدوى بالجهاز التنفسي تستدعي بقاءه في المستشفى "لبضعة أيام".

وقال مدير الإعلام في الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إنّ الفحوصات "كشفت عن وجود عدوى بالجهاز التنفّسي (ليست إصابة بكوفيد-19) ستتطلّب بضعة أيام من العلاج الطبي في المستشفى".

وألغي جدول أعمال البابا فرنسيس ليوم الخميس بعدما أدخل مستشفى في روما للخضوع لفحوص دورية، وذلك في انتظار صدور نتائج هذه الفحوصات، على ما أفاد مصدر في الفاتيكان وكالة فرانس برس.

وقال المصدر "ألغي جدول أعمال البابا لاحتمال خضوعه لمزيد من الفحوص الطبية"، مضيفاً أنّه من "المحتمل" أن يمضي البابا (86 عاماً) الليلة في المستشفى.

ودخل البابا فرنسيس الأربعاء إلى مستشفى في روما للخضوع لفحوص طبية مقرّرة مسبقاً، بحسب ما أعلن الفاتيكان.

وقال مدير الجهاز الإعلامي في الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إنّ "الحبر الأعظم في مستشفى جيميلي منذ بعد عصر الأربعاء من أجل فحوص طبية مقرّرة مسبقاً".

وفي وقت سابق الأربعاء، شارك البابا اليسوعي الأرجنتيني في مقابلته الأسبوعية العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس حيث بدا مبتسمًا، وألقى التحية على المؤمنين من السيارة البابوية.

والبابا فرنسيس الذي يستخدم كرسيًا متحركًا منذ أيار/مايو 2022 بسبب آلام مزمنة في ركبته، سبق وأن أدخل إلى مستشفى جيميلي لمدة عشرة أيام في تموز/يوليو 2021 للخضوع لجراحة في القولون.