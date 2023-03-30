شاهد: أنصار الحكومة الإسرائيلية يتظاهرون دعما للإصلاح القضائي

تجمع المئات من أنصار الحكومة بمدينة تل أبيب لدعم الإصلاح القضائي الذي ينادي به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو. وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية، ولافتات تدعم الإصلاح الذي سبق وأن أثار موجة من الاحتجاجات الجماهيرية وإضرابًا عامًا في أشد أزمة داخلية تشهدها إسرائيل منذ سنوات.

وشهدت تل أبيب السبت الماضي خروج عشرات آلاف الإسرائيليين للإحتجاج ضد خطة إصلاح النظام القضائي المثير للجدل، وجاءت تلك التظاهرات بالمدينة التي تعد مركزا تجاريا لإسرائيل بعد أيام على تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المضي قدما في التعديل على الرغم من القلق الدولي المتزايد.

وقد اندلعت التظاهرات في كانون الثاني/يناير بعد أن أعلن الائتلاف الحكومي عن حزمة إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لإعادة التوازن لفروع السلطة، كما نظّمت مسيرات بالقرب من مقر إقامة الرئيس إسحاق هرتسوغ في القدس.

ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنّه يهدّد الديموقراطية في الدولة العبرية، وتعرّض لانتقادات من خارج إسرائيل ولا سيما من الولايات المتحدة. وسبق أن استقطبت التظاهرات المتكررة عشرات آلاف المحتجين، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية.