مقتل تسعة أشخاص في تحطم مروحتين للجيش الأمريكي في ولاية كنتاكي

قتل تسعة جنود في تحطم مروحيتين للجيش الأميركي مساء الاربعاء في الولايات المتحدة على ما اعلن ناطق الخميس.

تحطمت المروحيتان وهما من طراز بلاك هوك تابعتان للفرقة المجوقلة 101 حوالى الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي (3,00 ت غ) خلال مهمة تدريب روتينية في ولاية كنتاكي.

وقال اللفتانت كولونيل أنتوني هوفلر "لقد قتل تسعة جنود خلال الحادث".

يمكن لكل من المروحيتين وهما من طراز بلاك هوك اتش اتش-60 أن تقل ما يصل الى 11 شخصاً وقد تحطمتا في منطقة تريغ بشمال غرب فورت كامبل حيث مقر قيادة الفرقة المجوقلة 101.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق في بيان أن "القيادة تركز حالياً اهتمامها على الجنود وعائلاتهم".

يتوجه حاكم ولاية كنتاكي أندي بشير صباح الخميس إلى فورت كامبل "لمساندة قواتنا وعائلاتهم بعد الحادث المأسوي الذي وقع الليلة الماضية".

وكانت طائرة تدريب تابعة للجيش الأميركي تحطمت في أيلول/سبتمبر 2021 في تكساس ما أرغم طياريها الاثنين على قذف نفسيهما منها.