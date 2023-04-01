"لا زلت على قيد الحياة".. البابا فرنسيس يخرج من المستشفى

خرج البابا فرنسيس من المستشفى بعد ثلاثة أيام من العلاج جراء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.

ومن المقرر أن يعود البابا إلى الفاتيكان حيث يرأس قداس أحد الشعانين في اليوم التالي إيذانًا ببدء احتفالات عيد الفصح.

ولدى خروجه من المستشفى، قال البابا فرنسيس للمحتشدين أمام المبنى وهو يبتسم: "لا زلت على قيد الحياة".

بيض الشوكولا للأطفال

والجمعة، قام اليسوعي الأرجنتيني البالغ 86 عامًا بزيارة مفاجئة إلى جناح أورام الأطفال في مستشفى جيميلي في روما حيث أحضر للأطفال بيض الشوكولا ومسابح وكتبًا.

كما عمّد فرنسيس طفلًا عمره بضعة أسابيع؛ ففي مقطع فيديو وصور نشرها الفاتيكان يظهر البابا مبتسما ومتكئا على مشاية، يكتب على ورقة ويرش ماء على رأس المولود.

وقبل ساعات، أكد الفاتيكان أن البابا سيغادر المستشفى السبت ويرأس قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس، بعد يومين من الشائعات الإعلامية.

ويمثل هذا القداس بداية أسبوع الآلام الذي يسبق احتفالات عيد الفصح، أهم حدث في العام بالنسبة للكاثوليك.

وتحسنت سريعًا الحال الصحية لأسقف روما الذي دخل المستشفى الأربعاء بعد صعوبات في التنفس، وقد عاود العمل الخميس.