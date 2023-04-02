شاهد: قتيلان بسبب اشتعال منطاد فوق موقع تيوتيهواكان في المكسيك

قتل شخصان وأصيب شخص ثالث بجروح في المكسيك، بعدما اشتعلت النيران في منطاد بالقرب من موقع تيوتيهواكان الأثري، وهو معلم سياحي رئيسي في البلاد، بحسب ما أكدت السلطات السبت.

وقالت حكومة ولاية مكسيكو التي تشمل العاصمة في بيان إن "ركاب المنطاد قفزوا منه"، وإن سيدة تبلغ من العمر 39 عاماً ورجلاً (50 عاماً) توفيا، وأصيبت طفلة قاصر بحروق في الوجه من الدرجة الأولى، والثانية وكسر في عظم الفخذ الأيمن.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام عديدة المنطاد المشتعل في سماء صافية تمامًا. وأشار البيان إلى أن المنطاد سقط في حقل تابع لبلدية تيوتيهواكان في وسط البلاد، حيث ماتزال أسباب الحادث قيد التحقيق.

ويعرض العديد من منظمي الرحلات السياحية أخذ ركاب في رحلة بمنطاد فوق موقع تيوتيهواكان، على بعد حوالي 70 كيلومتراً شمال شرق العاصمة مكسيكو، مقابل 150 دولارًا.

وتعتبر تيوتيهواكان بأهراماتها بما في ذلك هرما الشمس والقمر وطريق الموتى، أهم نصب من الفترة الكلاسيكية السابقة للحقبة الإسبانية، والتي ازدهرت بين القرنين الأول والسابع في وادي المكسيك.