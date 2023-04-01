أوشن فايكنيغ: إنقاذ 92 مهاجراً وسط البحر الأبيض المتوسط

أنقذت السفينة "أوشن فايكينغ" التي تستخدمها منظمة "إس أو إس المتوسط"، بعد ظهر السبت 92 مهاجراً كانوا يواجهون ظروفاً صعبة على متن زورق مطاط يضيق بهم قبالة ليبيا، بحسب ما أفادت المنظمة الإنسانية التي مقرها في مرسيليا بجنوب فرنسا.

وأضافت المنظمة عبر تويتر أن بين من تم إنقاذهم "تسع نساء ونحو 40 قاصراً غير مرافقين"، ناشرة صوراً لعملية الإسعاف.

وتولى أمر الناجين، ومعظمهم "منهكون فيما يعاني بعضهم حروقاً ناتجة من الوقود وإصابات"، منظمة "اس او اس المتوسط" وفريق من الصليب الأحمر.

واقتضت الظروف استخدام نقالات لإجلاء بعضهم وتدفئتهم ببطانيات.

وتعتبر منظمة الهجرة الدولية وسط البحر الأبيض المتوسط طريق الهجرة الأخطر في العالم. وتقدر الوكالة التابعة للامم المتحدة أن 1417 شخصا فقدوا فيه خلال 2022.