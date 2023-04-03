شاهد: إسبانيا تستعد لإطلاق أول صاروخ فضائي قابل لإعادة الاستخدام في أوروبا

يقترب صاروخ "ميورا 1" من إطلاقه إلى الفضاء خلال أسابيع ليكون الأول من نوعه الذي يتم تصنيعه في أوروبا.

وسينقل الصاروخ، البالغ طوله 12.5 متراً ويمكنه رفع حمولة 100 كيلوغرام، المسافرين الراغبين في التوجه إلى الفضاء في رحلات خاصة.

وقال راؤول فيردو، رئيس تطوير الأعمال بشركة "PDL Space" المصنعة للصاروخ: "نعمل على تطوير جميع الأنظمة الفرعية وجميع أجزاء هذا الصاروخ ونخطط لإطلاق صاروخنا الأول من هنا، لذا سيكون نجاحاً مذهلاً لأوروبا".

وتمكنت الشركة، التي تأسست عام 2011، من إكمال التجارب الأولية للصاروخ بنجاح.

وتهدف الشركة الإسبانية إلى إطلاق أول رحلة للصاروخ خلال بضعة أسابيع من القاعدة الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإسبانية في مدينة هويلفا.

وقال إزيكويل سانشيز، الرئيس التنفيذي للشركة: "هناك تسع دول فقط في العالم لديها القدرة على الإطلاق أو الوصول إلى الفضاء لأغراض تجارية، ما نتوقعه هو أن إسبانيا قد تكون الدولة العاشرة التي يمكنها ذلك وكذلك يمكنها تقديم هذه الخدمة للشركات الأوروبية".

وتعتبر الشركة صاروخ "ميورا 1" مرحلة تمهيدية لتطوير صاروخ "ميورا 5" الذي يصمم من أجل القيام رحلات تجارية لمشغلي الأقمار الصناعية عام 2024.

وسيبلغ طول "ميورا 5" 32 متراً وسيكون قادراً على نقل حمولات تصل إلى 500 كيلوغرام.