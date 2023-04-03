فاغنر تعلن السيطرة على باخموت والجيش الأوكراني يقول إنه ما زال "يسيطر" عليها وكييف صامدة

فاغنر تعلن السيطرة على باخموت والجيش الأوكراني يقول إنه ما زال "يسيطر" عليها وكييف صامدةمحادثة
أعلنت مجموعة فاغنر الروسيّة شبه العسكريّة الاثنين سيطرتها على مبنى بلديّة باخموت شرقي أوكرانيا، قائلةً إنّ هذا يعني أنّها باتت تسيطر على المدينة "بالمعنى القانوني".
وقبل ذلك بساعات، أكّد الجيش الأوكراني مساء الأحد أنّه كان ما زال "مُسيطرًا" على باخموت. وأوضحت هيئة الأركان العامّة الأوكرانيّة على فيسبوك "العدوّ لم يوقف هجومه على باخموت. لكنّ المدافعين الأوكرانيّين يُسيطرون بشجاعة على المدينة وصدّوا الكثير من هجمات العدوّ".
غير أنّ قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أكّد على تلغرام الاثنين أنّه "بالمعنى القانونيّ، تمّت السيطرة على باخموت. العدوّ يتركّز في المناطق الغربيّة".
ويُظهر مقطع فيديو مُرفَق برسالته، بريغوجين ملوّحًا بالعلم الروسي مع كتابة تُكرّم فلادلين تاتارسكي المدوّن العسكري الروسي الذي كان من أشدّ المؤيّدين للهجوم في أوكرانيا والذي قُتِل بانفجار قنبلة في سانت بطرسبرغ الأحد.
وقال بريغوجين "ها هي شركة فاغنر العسكريّة الخاصّة، ها هم الرجال الذين سيطروا على باخموت. من وجهة نظر قانونيّة، إنّها لنا".
وأشارالجيش الأوكراني مساء الأحد إلى أنّ روسيا "تُواصل تركيز الجزء الأكبر من جهودها على تنفيذ عمليّات هجوميّة في قطاعات ليمان وباخموت وأفديشفكا ومارينكا"، مؤكّدًا صدّ "الكثير من الهجمات المعادية" ضدّ باخموت الأحد.
الجيش الأوكراني يقول إنه ما زال "يسيطر" على باخموت
أكد الجيش الأوكراني مساء الأحد أنه كان ما زال "مسيطرا" على باخموت شرقي أوكرانيا وذلك قبل ساعات من إعلان مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية أنها سيطرت على هذه المدينة "بالمعنى القانوني".
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك "العدو لم يوقف هجومه على باخموت. لكن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون بشجاعة على المدينة وصدوا الكثير من هجمات العدو".
ضربة صاروخية روسية قرب باخموت وزيلينسكي يشيد بمقاومة أوكرانيا
قُتل ستة أشخاص الأحد جراء "هجوم كبير" بالصواريخ الروسية استهدف ناحية مكتظة سكانيا في مدينة كوستيانتينيفكا بالقرب من باخموت بشرق أوكرانيا التي أشاد رئيسها فولوديمير زيلينسكي بمقاومتها في مواجهة "أكبر قوة معادية للإنسانية".
وجاء تصريح زيلينسكي في الذكرى الأولى للعثور على جثث مدنيين في مدينة بوتشا التي صارت رمز "فظائع" منسوبة للجيش الروسي. ونفى الكرملين، من جانبه، أي تورط له مؤكدا أنها عملية مدبرة.
وتحل الذكرى غداة تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي حيث تواجه موسكو الغربيين الذين عزلوها على الساحة الدولية منذ بدء غزوها لأوكرانيا.
ميدانياً، تتواصل الاشتباكات العنيفة حول منطقة باخموت، مركز القتال منذ شهور.
وأكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار الأحد أن الوضع في المنطقة "لا يزال متوترا للغاية".
وأضافت أن "العدو لا يحاول فقط إشراك مقاتلي (مجموعة) فاغنر ولكن وحدات المظليين المحترفين أيضاً. الخسائر البشرية الهائلة لا تثني العدو".
مقتل مدوّن عسكري روسي معروف بانفجار عبوة ناسفة في سان بطرسبورغ
قُتل الأحد مدوّن عسكري روسي معروف، يدافع بشراسة عن الهجوم العسكري على أوكرانيا، وأصيب 25 شخصاً آخرين بانفجار "عبوة ناسفة" داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، وفق ما افادت السلطات.
وقال بيان للجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيقات الرئيسية في البلاد "اليوم، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة داخل مقهى في وسط سان بطرسبورغ".
وكتب حاكم سان بطرسبورغ الكسندر بيغلوف على تلغرام "قضى شخص وأصيب 25 نقل 19 منهم الى المستشفى".
ولفت المحققون الذين أعلنوا فتح "تحقيق جنائي في جريمة بواسطة أداة خطيرة"، الى أن القتيل هو "مدوّن عسكري معروف باسم +فلادلين تاتارسكي+".
واغلقت الطريق حول المبنى فيما انتشرت نحو عشرين سيارة للشرطة وستّ سيارات إسعاف وشاحنات اطفاء، وفق مراسل لفرانس برس.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي للانباء عن مصدر ترجيحه أن تكون "فتاة" قد حملت العبوة الناسفة.
مجموعة فاغنر تعلن السيطرة على مبنى بلدية باخموت
أعلنت مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية الاثنين سيطرتها على مبنى بلدية باخموت شرقي أوكرانيا، قائلة إن هذا يعني أنها باتت تسيطر على المدينة "بالمعنى القانوني".
وقال قائد فاغنر يفغيني بريغوجين على تلغرام "بالمعنى القانوني، تمت السيطرة على باخموت. العدو يتركز في المناطق الغربية".