فاغنر تعلن السيطرة على باخموت والجيش الأوكراني يقول إنه ما زال "يسيطر" عليها وكييف صامدة

أعلنت مجموعة فاغنر الروسيّة شبه العسكريّة الاثنين سيطرتها على مبنى بلديّة باخموت شرقي أوكرانيا، قائلةً إنّ هذا يعني أنّها باتت تسيطر على المدينة "بالمعنى القانوني".

وقبل ذلك بساعات، أكّد الجيش الأوكراني مساء الأحد أنّه كان ما زال "مُسيطرًا" على باخموت. وأوضحت هيئة الأركان العامّة الأوكرانيّة على فيسبوك "العدوّ لم يوقف هجومه على باخموت. لكنّ المدافعين الأوكرانيّين يُسيطرون بشجاعة على المدينة وصدّوا الكثير من هجمات العدوّ".

غير أنّ قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أكّد على تلغرام الاثنين أنّه "بالمعنى القانونيّ، تمّت السيطرة على باخموت. العدوّ يتركّز في المناطق الغربيّة".

ويُظهر مقطع فيديو مُرفَق برسالته، بريغوجين ملوّحًا بالعلم الروسي مع كتابة تُكرّم فلادلين تاتارسكي المدوّن العسكري الروسي الذي كان من أشدّ المؤيّدين للهجوم في أوكرانيا والذي قُتِل بانفجار قنبلة في سانت بطرسبرغ الأحد.

وقال بريغوجين "ها هي شركة فاغنر العسكريّة الخاصّة، ها هم الرجال الذين سيطروا على باخموت. من وجهة نظر قانونيّة، إنّها لنا".

وأشارالجيش الأوكراني مساء الأحد إلى أنّ روسيا "تُواصل تركيز الجزء الأكبر من جهودها على تنفيذ عمليّات هجوميّة في قطاعات ليمان وباخموت وأفديشفكا ومارينكا"، مؤكّدًا صدّ "الكثير من الهجمات المعادية" ضدّ باخموت الأحد.