شاهد: طائرات مروحية أوكرانية تستعد لمهام خاصة في خاركيف

بقلم: يورونيوز

أصدر الجيش الأوكراني مقاطه مصورة لاستعداد طاقم طائرة مروحية من طراز Mi-8 لمهمة في إقليم خاركيف شرق البلاد.

وطبقاً لميكولا، وهو مُشغل المدفع الملحق بإحدى المروحيات، يتغلب الجنود الأوكرانيون على مصاعب المعارك بالدعابات والفكاهة بينهم.

وقال: "هؤلاء الرجال هم طاقمي ولديهم المهارات والخبرة، ولكن الشيء المهم الذي أود أن أقوله عنهم هو روح الدعابة لدينا. نحن نمزح. نحن نمزح قبل الرحلات الجوية وبعد الرحلات وفي وقت ما أثناء الرحلة. أعتقد أنه بدون الدعابة، نشعر بالجنون قليلاً".

ميكولا داخل الطائرة Alex Babenko/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

وفقد ميكولا ابنه خلال القتال بالحرب الأوكرانية الروسية إثر إلقاء الجيش الروسي لقنبلة على مسكن طلاب كلية السلاح الجوي الأوكراني.

وقال: "لقد مات ابني في هذه الحرب وحدث ذلك قبل عام واحد. كان طالباً في كلية القوات الجوية في خاركيف. ألقت روسيا قنبلة على نزله ودُمر النزل بالكامل. خلال ثلاثة أسابيع بحثوا عن ابني وبعد أن عثروا على في اليوم التاسع قاموا بتسليم جثة ابني إلى منزلي".