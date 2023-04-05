مشكلة في القلب.. رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني في العناية المركزة

بقلم: يورونيوز

نقل رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني (86 عاما) إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب حسبما ذكر مصدر مقرب من رجل الأعمال لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر إن سيلفيو برلسكوني في قسم جراحة القلب في مستشفى سان رافائيله في ميلانو شمال البلاد، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام إيطالية.

بحسب وكالة الانباء الإيطالية (انسا) أدخل برلسكوني إلى المستشفى صباحا وحالته "مستقرة حاليا".

دخل برلسكوني الذي ينتمي حزبه "فورتزا ايطاليا" الى الائتلاف الحكومي برئاسة جورجيا ميلوني، عدة مرات إلى المستشفى في الآونة الأخيرة كان آخرها الأسبوع الماضي لإجراء فحوصات بحسب ما أعلنت أوساطه.

في نيسان/ أبريل 2021 أدخل الملياردير إلى المستشفى لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب "مضاعفات كوفيد-19" الذي أصيب به في أيلول/سبتمبر 2020.

خضع خصوصا لعملية قلب مفتوح عام 2016 ، ثم عملية انسداد معوي في ربيع عام 2019.

رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني Gregorio Borgia/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

لا يزال برلسكوني يشكل شخصية أساسية في الحياة السياسية الإيطالية رغم أن حزبه بات دون نسبة 10% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي. وقد أصبح عضوا في مجلس الشيوخ مجددا بنتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء ثلاث مرات منذ 1990 كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الإعلامية والرياضية.

وقد استبعد من مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 اثر إدانته بتهمة تهرب ضريبي ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.

وهو شخصية مثيرة جدا للجدل في إيطاليا وأطلقت في حقه العديد من المحاكمات أثرت على مسيرته الطويلة. وقد ارتبط اسمه لفترة طويلة بحفلات ماجنة وصاخبة أطلق عليها حفلات "البونغا بونغا"، كما ارتبط اسمه أيضا بفضائح جنسية عرفت باسم "روبي غيت".