رحيل رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني وبوتين يعتبر وفاته "خسارة لا تعوض"

بقلم: يورونيوز

وفاة رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني

توفي رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني عن عمر 86 عامًا بسرطان الدم، حسبما قال الناطق باسمه لوكالة فرانس برس الاثنين.

نُقل قطب الإعلام الملياردير الإيطالي إلى أحد مستشفيات ميلانو الجمعة لإجراء ما قال مساعدوه إنها فحوصات طبية مخطط لها مسبقًا، وكان قد أُدخل إلى المستشفى نفسه قبل ستة أسابيع بسبب إصابته بسرطان الدم والتهاب الرئة.

وفي مقطع فيديو نشرته، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاثنين برلسكوني، بأنه "أحد الرجال الأكثر تأثيرًا في تاريخ ايطاليا".

وقالت "كان سيلفيو برلسكوني محاربًا قبل كل شيء. كان رجلًا لا يخشى الدفاع عن قناعاته وكانت شجاعته وتصميمه بالتحديد ما جعله أحد أكثر الرجال تأثيرًا في تاريخ إيطاليا".

شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011 لمجموع تسعة أعوام وكان عضوًا في مجلس الشيوخ ورئيسًا لحزبه اليميني "فورتسا إيطاليا" وشريكًا في الحكومة الائتلافية التي ترأسها اليمينية المتطرّفة جورجيا ميلوني.

"خسارة لا تعوض"

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرلوسكوني، واصفًا إياه بأنه "إنسان عزيز" و"صديق حقيقي" ومعتبرًا وفاته "خسارة لا تُعوّض".

وقال بوتين في برقية تعزية موجهة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وفق بيان صادر عن الكرملين، "بالنسبة إلي، كان سيلفيو إنسانًا عزيزًا وصديقًا حقيقيًا". وأكّد أنه لطالما كان معجبًا بـ"حكمته"، مشيدًا بـ"طاقته المذهلة" و"تفاؤله" و"روح الدعابة" لديه.

واصفا إياه بأنه "وطني حقيقي"، أضاف بوتين أن برلوسكوني "قدّم مساهمة شخصية لا تقدر بثمن" في تطوير الشراكة الروسية-الإيطالية.

بدوره، شكر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في تغريدة نشرها عبر توتير رئيس الوزراء السابق: "ألم كبير.. ببساطة شكرا لك أيها الرئيس، شكرا لك سيلفيو".

ونشر رئيس الوزراء المجري اليميني المتطرف فيكتور أوربان صورة تجمعه ببرلسكوني وعلق قائلا: "ذهب المقاتل العظيم".

وبرلوسكوني الشخصية الاستثنائية والأب لخمسة أطفال من زواجين، وجد صديقة جديدة في 2020 هي مارتا فاسينا عارضة الأزياء السابقة التي تصغره بـ53 عامًا والنائبة عن حزبه "فورتسا إيطاليا".

وسبق أن بنى برلوسكوني ضريحًا رخاميًا مستوحى من الفراعنة في منزله في أركوري قرب ميلانو ليدفن فيه أفراد عائلته وأصدقائه عند وفاتهم.

غير أن تفاصيل دفنه لا تزال غير واضحة.

وأُدخل برلوسكوني إلى المستشفى عدّة مرّات في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد إصابته بكوفيد-19 في العام 2020. ورغم إعادة انتخابه في مجلس الشيوخ العام الماضي، كانت إطلالاته العلنية نادرة.

واحتفظ برلوسكوني بمكانة خاصة في قلوب العديد من الإيطاليين، رغم سلسلة الفضائح الجنسية والملفات القضائية التي شوهت سمعته على مدى الأعوام.