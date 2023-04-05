فيديو جديد لبريغوجين: رئيس مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية يجري "مقابلات توظيف"

بقلم: يورونيوز

انتشر على تطبيق تلغرام فيديو جديد لرئيس مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة، يفغيني بريغوجين. ونشر الفيديو حساب رسمي للقسم الإعلامي لشركة كونكورد، وهي شركة يعتقد بأنها تابعة لبريغوجين.

ويظهر رئيس مجموعة فاغنر وهو يجري محادثات على الهاتف، يزعم أنها مقابلات توظيف وتجنيد لأشخاص تقدموا للالتحاق بمجموعة المرتزقة، وأيضا وهو يلتقي مع أشخاص "مرشحين ليصبحوا مقاتلين".

ولم ترد معلومات عن تاريخ تصوير هذا الفيديو أو المكان الذي تم التصوير فيه.

يذكر أن مرتزقة فاغنر هم من يقاتل بشكل رئيسي على الجانب الروسي ضد الجيش الأوكراني في بلدة بخموت، والتي تشهد منذ أشهر أطول وأشرس معركة شهدتها الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن.

ويبدو بريغوجين في الفيديو وهو يعدد أمام المتقدمين للتجنيد إمكانيات ومجالات العمل داخل مجموعة مرتزقة فاغنر، قائلا إن هناك مجالات مختلفة، ويذكر منها فرق الدبابات وفرق المدفعية ومشغلي اللاسلكي ومجالات أخرى.

كما يظهر بريغوجين وهو يلتقي بمجموعة من الرجال أمام مبنى، بعضهم يرتدون بزات عسكرية، ويقول بريغوجين في الفيديو: "عليكم أن تتعلموا سريعا، وإلا سوف تخفقون في السيطرة على بخموت."