شاهد: لحظة إطلاق الصواريخ من غزة وإسقاطها من قبل القبة الحديدية الإسرائيلية

بقلم: يورونيوز

أطلق فلسطينيون في غزة وابلًا من الصواريخ فجر اليوم الخميس باتجاه مستوطنات غلاف القطاع، مما أدى إلى تشغيل صفارات الإنذار في جنوبي إسرائيل.

وأتت هذه التطورات عقب موجة جديدة من العنف شهدتها مدينة القدس، حيث اقتحم عناصر من الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، ما يُنذر بمزيد من التصعيد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 7 صواريخ أطلقت من قطاع غزة انفجرت جميعها في الجو، ولم يُعلن أي فصيل مسؤوليته عن الحادث.

هاجمت القوات الإسرائيلية المصلين في المسجد الأقصى Mahmoud Illean/Copyright 2023

وتأتي هذه التطورات في وقت أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء عن "صدمته" و"ذهوله" إزاء مستوى العنف الذي استخدمته القوات الإسرائيلية بحق المصلّين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلّة ليل الثلاثاء.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش: "إنّ الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التي رآها هذا الصباح للعنف، والضرب من جانب قوات الأمن الإسرائيلية داخل المسجد القبلي في القدس، والتي حصلت في فترة مقدّسة بالنسبة لكلّ من اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهي فترة يجب أن تكون للسلام واللاعنف".