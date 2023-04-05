شاهد: الفلسطينيون يتفقدون الخسائر التي ألحقتها القوات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى

بقلم: يورونيوز

تفقد الفلسطينيون صباح اليوم الأربعاء الخسائر التي لحقت بالمسجد الأقصى جرّاء اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية.

ووقعت مواجهات عنيفة ليل الثلاثاء الأربعاء بعدما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة، في ما اعتبرته حركة حماس "جريمة غير مسبوقة".

وأتت هذه المواجهات في خضم شهر رمضان وفيما يستعد اليهود للاحتفال اعتبارا من الأربعاء بعيد الفصح اليهودي وفي أجواء من التوتر المتنامي بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ مطلع السنة الحالية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد نشرت مقطعا مصورا مدته أكثر من خمسين ثانية يظهر انفجارات ناجمة على ما يبدو من مفرقعات داخل الحرم القدسي وظلال أشخاص يرمون الحجارة.

وفي مقطع مصور آخر نشرته الشرطة، ظهر عناصر من شرطة مكافحة الشغب يتقدمون في الحرم القدسي وهم يحتمون من المفرقات بدروع واقية.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء أنها أوقفت "أكثر من 350 شخصا" خلال المواجهات وقالت في بيان: "أوقفت الشرطة الإسرائيلية (...) أكثر من 350 شخصا تحصنوا بعنف على جبل الهيكل" الاسم الذي يطلقه اليهود على الحرم القدسي.

وتصاعد العنف منذ مطلع العام الحالي بين الفلطسييين والإسرائيليين بعدما وصلت إلى السلطة في إسرائيل حكومة تعتبر من الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.

وأسفرت أعمال العنف عن سقوط نحو 110 قتلى منذ مطلع السنة.