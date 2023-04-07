شاهد: القبة الحديدية الإسرائيلية تُسقط صواريخ أطلقت من قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

أفادت قناة عبرية رسمية، صباح الجمعة، بأنه تم إطلاق 40 صاروخاً خلال الليلة الماضية من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة له.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث في تغريدة على تويتر: "تم إطلاق 40 صاروخاً خلال الليل باتجاه الجنوب".

وأضافت أنه تم اعتراض نحو نصف هذه الصواريخ بواسطة منظومة "القبة الحديدية"، فيما سقط النصف الآخر في مناطق مفتوحة.

ولأكثر من مرة دوت صافرات الإنذار فيما تسمى مستوطنات "غلاف غزة" خلال الليلة الماضية، بعد إطلاق فصائل فلسطينية مسلحة رشقات صاروخية، رداً على غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف بالقطاع.

وفتحت السلطات الإسرائيلية الملاجئ في مستوطنات وبلدات جنوب وشمال ووسط البلاد، بما في ذلك في محيط تل أبيب.