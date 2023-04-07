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روسيا

تاجر أسلحة روسي يقترح على ترامب اللجوء في روسيا

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فيكتور بوت ، تاجر أسلحة روسي حُكم عليه بالسجن 25 عامًا في الولايات المتحدة، وأفرجت عنه واشنطن وسلّمته إلى روسيا في كانون الأول/ديسمبر 20233 في عملية تبادل سجناء.
فيكتور بوت ، تاجر أسلحة روسي حُكم عليه بالسجن 25 عامًا في الولايات المتحدة، وأفرجت عنه واشنطن وسلّمته إلى روسيا في كانون الأول/ديسمبر 20233 في عملية تبادل سجناء.   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

اقترح تاجر الأسلحة الروسي، فيكتور بوت، على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجمعة اللجوء في روسيا، معتبراً أنّه يخاطر بحياته في الولايات المتحدة.

وبوت الذي أفرجت عنه واشنطن مؤخرًا في إطار صفقة لتبادل أسرى مع روسيا، وجّه برقية إلى ترامب يحذّره فيها من أنّ "إدارة (الرئيس جو) بايدن لن تكتفي باقتيادك إلى المحاكم والسجون. إنّها تفضّل وضع حدّ لحياتك بدل تركك تقف في طريقها".

"من هنا يمكنك قيادة النضال من أجل الشعب الأميركي"

وأضاف بوت في الرسالة التي وجهها من موسكو أمام صحافيين "ستكون موضع ترحيب في روسيا، وستجد ملاذًا آمناً، ومن هنا، يمكنك قيادة النضال من أجل الشعب الأميركي".

وأوقِف فكتور بوت في العام 2008 في تايلاند وحُكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن 25 عاماً. وأفرجت عنه واشنطن وسلّمته إلى روسيا في كانون الأول/ديسمبر الماضي في مقابل نجمة كرة السلة بريتني غراينر التي كانت موقوفة في روسيا منذ أشهر لحيازتها آلة تدخين إلكترونية تحمل كمية صغيرة من زيت الماريجوانا.

وأجرت موسكو وواشنطن صفقات عدة لتبادل أسرى في السنوات الأخيرة. وما زالت روسيا تحتجز ما لا يقلّ عن ثلاثة أميركيين في سجونها، بينهم الصحافي إيفان غيرشكوفيتش الذي أوقف الأسبوع الماضي بتهمة التجسّس. وشهدت العلاقات الروسية-الأميركية تدهوراً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

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