مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية السبت بمقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن عائد عزام سليم (20 عاما) قتل "برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر في بلدة عزون قرب قضاء قلقيلية"، من دون تحديد ملابسات ما جرى.

تواصلت وكالة فرانس برس مع الجيش الإسرائيلي لكنه لم يعلق على تقرير وزارة الصحة الفلسطينية على الفور.

يأتي الحادث بعد أحداث عنف عرفتها المنطقة، حيث أسفر هجوم دهس بسيارة في تل أبيب ليل الجمعة عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح، وفي وقت سابق الجمعة، قتلت شقيقتان إسرائيليتان في هجوم آخر في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967.

وشنّت إسرائيل في وقت سابق ضربات استهدفت "منشآت" لحركة حماس في قطاع غزة وجنوب لبنان، ردا على إطلاق عشرات الصواريخ على أراضيها. ويأتي تصاعد أعمال العنف بعد اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس الأربعاء، ما أثار العديد من الإدانات الدولية.

منذ بداية كانون الثاني/يناير، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 92 فلسطينيا على الأقل، و18 إسرائيليا، وامرأة أوكرانية، ومواطن إيطالي، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي مدنيون في الأغلب من بينهم قصّر وثلاثة أفراد من فلسطينيي الداخل.