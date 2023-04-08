ردًا على المناورات الصينية.. تايوان تنشر مشاهد من تدريبات عسكرية لقواتها

بقلم: يورونيوز

نشرت وزارة الدفاع الوطنى التايوانية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر فيه جنود في القوات المسلحة وهم يجرون تدريبات من مختلف الأنواع.

ويأتي الفيديو ردًا على إعلان قيادة الجيش الصيني عن خططها لإجراء تدريبات عسكرية لمدة ثلاثة أيام حول جزيرة تايوان.

وذكر المتحدّث باسم الجيش الصيني شي يي في بيان أنّ "هذه العمليّات هي بمثابة تحذير صارم ضدّ التواطؤ بين القوى الانفصاليّة الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجيّة، وضدّ أنشطتها الاستفزازيّة".

وأعلن الجيش الصيني السبت أنّ الهدف من التدريبات العسكريّة التي تستمرّ ثلاثة أيّام هو "الاستعداد القتاليّ" في مضيق تايوان وسط توتّر مع الجزيرة بعد اجتماع الرئيسة التايوانيّة تساي إنغ-وين مع رئيس مجلس النوّاب الأميركي.

وقالت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني إنّ مناورات "السيف الحادّ المتّحد" ستستمرّ من 8 إلى 10 نيسان/أبريل وهدفها "الاستعداد القتالي".