الأردن: انفجار صاروخ في الهواء على الحدود مع سوريا دون أضرار

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الأردني في بيان أن صاروخًا انفجر ليل السبت الأحد في الجو وسقطت شظاياه في شمال المملكة في منطقة محاذية للحدود السورية من دون أن يسبب إصابات أو أضرار.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إنه "في تمام الساعة 22,25 من مساء السبت انفجر صاروخ في الهواء في منطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية ما أدى إلى سقوط شظاياه في نفس المنطقة".

وأكد المصدر نفسه أن "سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ ضرر بالأرواح أو الممتلكات"، مشيرًا إلى أن "الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي تتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى".

وتابع أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صواريخ أطلقت ليل السبت الأحد من سوريا. وقال في بيان مقتضب أن صاروخين "سقطا في أرض خلاء بهضبة الجولان" التي ضمتها الدولة العبرية وأن النظام الإسرائيلي للدفاع الجوي اعترض صاروخًا واحدًا على الاقل، من دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.

ولاحقًا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن قصفًا على سوريا بعد إطلاق صواريخ باتجاه هضبة الجولان التي ضمتها الدولة العبرية.