شاهد: أوكرانيا تنشر للمرة الأولى صورًا لنظام صواريخ أرض-جو الدفاعي "ناسامز"

بقلم: يورونيوز

نشرت القوات الجوية الأوكرانية للمرة الأولى لقطات مصورة لنظام دفاعها الجوي "ناسامز" الذي دخل حيز الخدمة.

وبحسب التعليق الصوتي المرافق للفيديو، فإن "ناسامز" الأوكراني تمكن على مدى ما يزيد عن خمسة أشهر، من تدمير أكثر من 100 صاروخ ومسيرة تابعة "للعدو الروسي".

وكانت آخر لقطة مصورة في الفيديدو تتمثل في اعتراض "ناسامز" صاروخًا روسيًا، من نوع كروز "كي أيتش-101".

ويقول قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك، إنه سيتم بالنسبة للواء الصواريخ المضادة للطائرات الأوكراني في المستقبل، التخلي عن استخدام النظام القديم، وإنه سيتم تسليحه بأحدث الأنظمة الدفاعية التي ستكون موجودة في أوكرانيا.

وأشار المتحدث من خلال الفيديو إلى رسالة كتبت على جانب من الرادار، تركها عناصر تدريب أمريكيين على الأرجح لحظة توديعهم زملاءهم الأوكرانيين ووقعوا عليها: "من أمريكا، بكل حب".