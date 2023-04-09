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الضفة الغربية

فيديو: فلسطينيون يشيّعون جثمان شاب قتله الجيش الإسرائيلي

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تشييع جنازة الشاب عائد عزام سليم
تشييع جنازة الشاب عائد عزام سليم   -  Copyright  Majdi Mohammed/ AP
بقلم:  يورونيوز

شيع المئات من الفلسطينيين يوم الأحد، جثمان الشاب عائد عزام سليم (20 عامًا)، والذي قتل برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة عزون قرب قضاء قلقيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب قتل "بالرصاص الحي في البطن والصدر". وتزعم إسرائيل أن قواتها أطلقت النار على فلسطينيين كانوا يرشقون الحجارة والعبوات الناسفة.

ومنذ بداية كانون الثاني/ يناير، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 92 فلسطينيًا على الأقل، و18 إسرائيليًا، وامرأة أوكرانية، ومواطن إيطالي، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي مدنيون في الأغلب من بينهم قصّر وثلاثة أفراد من فلسطينيي الداخل.

المصادر الإضافية • وكالات

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