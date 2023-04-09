دورة تشارلستون للتنس: أنس جابر تثأر من بنتشيتش وتحرز اللقب الرابع في مسيرتها الاحترافية

بقلم: يورونيوز

ثأرت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا من السويسرية بيليندا بنتشيتش، عندما تغلبت عليها 7-6 (8-6) و6-4 الأحد في المباراة النهائية لدورة تشارلستون الأميركية الدولية في كرة المضرب، وتوجت باللقب الرابع في مسيرتها الاحترافية.

وكانت جابر خسرت المباراة النهائية للدورة ذاتها العام الماضي أمام بنتشيتش 1-6 و7-5 و4-6. وهذا هو الفوز الثالث لجابر على بنتشيتش في خمس مواجهات بينهما حتى الآن، والثاني في مباراة نهائية بعد الأول في دورة برلين العام الماضي.

كم يعد هذا الفوز هو اللقب الأول لجابر هذا الموسم والرابع في مسيرتها الاحترافية، بعد أن فازت في دورة برمنغهام الإنجليزية عام 2021 ومدريد وبرلين العام الماضي.

وقدمت جابر المصنفة ثانية في الدورة مباراة رائعة، ونجحت في قلب تخلفها 4-5 في المجموعة الأولى إلى فوز 7-6 (8-6) في 64 دقيقة. وكسرت جابر إرسال السويسرية، الرابعة في الدورة، مطلع المجموعة الثانية وتقدمت 1-صفر، لكن بنتشيتش ردت لها التحية في الثاني وأدركت التعادل 1-1.

واستعادت أنس جابر توازنها وكسرت إرسال السويسرية في الشوط الثالث وتقدمت 2-1 ثم 3-1 و4-1، وردت بنتشيتش في الشوط السادس مقلصة الفارق الى 2-4 ثم 3-4، لكن جابر نجحت في كسب شوطين متتاليين، وتقدمت 5-3 قبل أن تحسم المجموعة في صالحها 6-4، في 56 دقيقة وبالتالي المباراة في ساعتين.