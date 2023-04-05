واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,6 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,6 مليار دولار تشمل ذخائر لراجمات الصواريخ "هيمارس" وقذائف مدفعية وأسلحة صغيرة.
وأكد البنتاغون في بيان أن "الولايات المتحدة ستواصل (...) تزويد أوكرانيا بالقدرات لتلبية احتياجاتها الميدانية الفورية ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل".
وتشمل حزمة المساعدات أيضا ذخائر لمنظومتي الدفاع الجوي "باتريوت" و"ناسامس"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع تستخدمها مركبات المشاة القتالية برادلي التي وعدت واشنطن سابقا كييف تزويدها بها.
كما تضم الحزمة قذائف من عيار 120 ملم التي قال مسؤول أميركي رفيع في البنتاغون للصحافيين "إنها ستدعم كتائب الدبابات المدرعة التي تم تشكيلها حديثا في أوكرانيا وكذلك دبابات أبرامز التي التزمت الولايات المتحدة تقديمها".
من المتوقع أن يتم تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا بحلول خريف هذا العام، في حين أن كييف تسلمت الدبابات الغربية الثقيلة الأخرى مثل تشالنجر البريطانية وليوبارد الألمانية.
ويأتي تمويل معظم المساعدة العسكرية، أي نحو 2,1 مليار دولار، من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، وتستخدم لشراء المعدات من وزارة الدفاع.
أما بالنسبة إلى ال500 مليون دولار المتبقية فيتم سحبها من مخزونات الأسلحة الأميركية، ما يعني أنها ستصل إلى ساحة المعركة في أقرب وقت ممكن.
السماح للصحافي الأميركي المحتجز في روسيا بلقاء محامييه
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مراسلها في موسكو الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش الذي تحتجزه السلطات الروسية منذ الأسبوع الماضي بتهمة التجسس، تمكن الثلاثاء من مقابلة محامييه.
ومنذ احتجازه ظل غيرشكوفيتش غير قادر على التواصل مع المحامين التابعين للصحيفة إلى حين السماح لهم بزيارته للمرة الأولى الثلاثاء.
وكتبت إيما تاكر رئيسة تحرير الصحيفة في مذكرة إلى زملائها "نستبشر خيرا بتمكن فريق المحامين عن إيفان الذين استعانت بهم شركة داو جونز (الشركة الأم الناشرة للصحيفة) من مقابلته في السجن اليوم".
أضافت "أنه ممتن للدعم المتدفق من جميع أنحاء العالم. نواصل الدعوة إلى إطلاق سراحه بشكل فوري".
وأثار اعتقال موسكو لغيرشكوفيتش، الصحافي السابق في وكالة فرانس برس، احتجاج وسائل الإعلام الأميركية وجماعات حقوقية ومسؤولين حكوميين.
وتنفي الصحيفة الأميركية العريقة الاتهامات الموجهة إلى مراسلها، وقد تقدم غيرشكوفيتش باستئناف الاثنين ضد قرار احتجازه المقرر أن يستمر حتى 29 أيار/مايو على الأقل.