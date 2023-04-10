زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك يزور باخموت في شرق اوكرانيا

بقلم: يورونيوز

قام دنيس بوشيلين زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك، بزيارة إلى وسط باخموت التي تتركز فيها المعارك منذ أشهر في شرق اوكرانيا، وحيث يحرز الروس تقدماً، على ما اظهر مقطع فيديو نُشر الاثنين.

وظهر بوشلين في هذا المقطع الذي قام بنشره على تلغرام، مرتديا زيا عسكريا وسط ساحة مغطاة بالركام يبدو أنها ساحة الحرية في وسط باخموت.

وقال في هذا المقطع القصير غير المؤرخ "إليكم أرتيوموفسك (الاسم الروسي لباخموت) التي يجري تحريرها على يد (المجموعة الروسية) فاغنر. لم تسلم المدينة من العدو، ولا سكانها، إنه يدفع بهم في مفرمة اللحم".

في الأيام الأخيرة، يبدو أن القوات الأوكرانية فقدت اجزاء في وسط المدينة التي زارها في الأيام الأخيرة عدد من مراسلي الحرب الروس الذين أظهرت تقاريرهم دمار المدينة.

وإليكم أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا: