مجهولون يصعدون على متن ناقلة نفط مسجلة في سنغافورة قبالة ساحل العاج

بقلم: يورونيوز

ذكر مسؤولون مساء الثلاثاء أن مجهولين صعدوا على متن ناقلة نفط مسجلة في سنغافورة على بعد 550 كيلومترا عن سواحل ساحل العاج.

وقالت "هيئة الملاحة البحرية والموانئ" في سنغافورة إن ناقلة النفط "ساكسس 9" تقل طاقما من عشرين شخصا من جنسيات مختلفة وصعد "أشخاص لم تحدد هوياتهم" على متنها في خليج غينيا.

وأضافت الهيئة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أنها تعمل بشكل وثيق مع مالك السفينة وكذلك مع مركز تنسيق الإغاثة البحرية في منطقة مونروفيا ومركز تشانجي للقيادة والتحكم في سنغافورة "لمراجعة الوضع وتقديم المساعدة اللازمة".

ولم تكشف أي تفاصيل إضافية.

ويشهد خليج غينيا منذ فترة طويلة عمليات قرصنة لسفن تبحر في هذا الطريق الرئيسي للشحن من السنغال إلى أنغولا الذي يمتد 5700 كيلومتر. وتشن معظم هذه العمليات عصابات نيجيرية.

لكن منذ 2021 يؤكد أصحاب السفن أن القراصنة يشنون هجماتهم في مكان أبعد في المياه الدولية.

ودفع عنف القراصنة وتقنياتهم المعقدة الشركات في القطاع إلى طلب انتشار بحري أجنبي أكبر، مثل المهمة التي بدأت قبل عقد لوقف هجمات القراصنة الصوماليين.

وقال نويل تشونغ من المكتب البحري الدولي لمراقبة القرصنة، لوكالة فرانس برس الأربعاء "يبدو أن الهجمات الخطرة تتزايد في خليج غينيا". وأضاف "نأمل أن يتمكن مزيد من السفن الحربية الدولية المجهزة بمروحيات من القيام بدوريات في المنطقة".

واستولى قراصنة في آذار/مارس الماضي على ناقلة نفط دنماركية قبالة سواحل الكونغو وخطفوا ستة من أفراد طاقمها قبل أن يغادروا السفينة.