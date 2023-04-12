شاهد: تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ولص داخل بنك في لويزفيل

بقلم: يورونيوز

نشرت شرطة ولاية كنتاكي الأمريكية مقطع فيديو من كاميرات معلّقة على بزّات عناصرها، تُظهر اللحظات الدرامية التي عاشها المواطنون أثناء حادثة إطلاق النار التي شهدها أحد المصارف وسط مدينة لويزفيل.

وأظهر الفيديو المأخوذ من كاميرات معلّقة على صدور العناصر، مشاهد نادرة لمواجهة مباشرة بين الشرطة وأحد المسلحين.

وأسفرت الحادثة التي حصلت يوم الإثنين الماضي عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين. ومن بين القتلى عنصر شرطة أصيب برصاصة في رأسه بعد دقائق من وصوله إلى المكان، فيما أصيب آخر أثناء محاولة التصدي للمسلح.

مكان حصول الحادث Timothy D. Easley/Copyright 2023 The AP. All Rights Reserved.

"أنقذوا المجتمع الأمريكي"

ولقي منفذ الهجوم، الذي استخدم بندقية نصف آلية، مصرعه في عملية تبادل إطلاق النار مع عناصر من الشرطة في موقع الحادث - غرفة اجتماعات بنك "أولد ناشونال".

وفي مؤتمر صحافي، كشف رئيس قسم شرطة مترو لويفيل، جاكلين جوين فيلارويل، عن اسم وسن المشتبه به ويدعى هكونور ستورجون، وهو شاب أبيض يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عامًا كان يعمل لدى بنك أولد ناشونال.

وتعليقًا على الحادث، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: " ها هي البلاد مجددًا تنعى ضحايا عمل إجرامي عبثي من العنف المسلح". وحثّ بايدن الجمهوريين في الكونغرس على العمل من أجل حماية المجتمعات الأمريكية.

وقال حاكم ولاية كنتاكي أندي باشير، إنه يعرف عددًا من الضحايا، منوهًا إلى أن حملته الانتخابية اتخذت من ذات المبنى مقرًا لها، وإلى أنه أحد عملاء بنك أولد ناشونال.