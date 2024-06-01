شاهد: صرخة "أنقذوا الفلسطينيين" تعلو في جاكرتا خلال مسيرة حاشدة أمام السفارة الأمريكية

بقلم: يورونيوز

تجمع مئات المواطنين المؤيدين لفلسطين خارج السفارة الأمريكية في جاكرتا، السبت، اعتراضاً على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل والمطالبة بوقف الحرب الطاحنة التي تخوضها الدولة العبرية منذ أشهر.

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وتوقفت حركة المرور على طول الطريق، حيث سار المتظاهرون الذين تجمعوا بتوجيه من عدة جماعات إسلامية، نحو شارع رئيسي بالقرب من السفارة، مرددين هتافات مثل "الله أكبر" و"أنقذوا الفلسطينيين".

ونشرت السلطات المئات من رجال الشرطة لتأمين السفارة والقصر الرئاسي القريب وبعثة الأمم المتحدة.

وقال عمر مسلمين: "نحن هنا جميعًا لدعم الفلسطينيين، ونأمل أن يساعدهم دعمنا. كما ندعو الله أن يلعن إسرائيل".

وانضمت يوني إسماواتي، وهي أم من ضواحي جاكرتا، إلى المسيرة قائلة إن "قتل الأطفال الفلسطينيين جريمة غير عادية ضد الإنسانية".

هذا وخرجت مسيرة داعمة لفلسطين يوم الجمعة في جاكرتا وعدة مدن في جميع أنحاء إندونيسيا.

ولا تقيم إندونيسيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة الأكبر في العالم، علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل ولا توجد سفارة إسرائيلية في البلاد. ولطالما كانت إندونيسيا داعمًا قويًا للفلسطينيين.