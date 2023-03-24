شاهد: آلاف الفلسطينيين يتوافدون على الأقصى لحضور صلاة أول جمعة في رمضان

بدأ المصلون المسلمون الفلسطينيون منذ ساعات الفجر الأولى هذا الجمعة بالتوجه إلى المسجد الأقصى في القدس لحضور صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، عابرين نقطة تفتيش إسرائيلية في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة تعرف باسم "حاجز 300".

ويأتي شهر رمضان هذا العام وسط توتر شديد وأعمال عنف أدت إلى مقتل 87 فلسطينياً بينهم عناصر في فصائل مسلحة ومدنيون بينهم عدد من القاصرين إضافة إلى 13 إسرائيلياً بينهم 12 مدنياً.

وبدا الحضور الأمني الإسرائيلي هذا الجمعة مكثفاً عند مداخل القدس.

ويفرض الجيش الإسرائيلي قيوداً واسعة على الفلسطينيين تمنعهم من التنقل بحرية والوصول إلى المسجد الأقصى. وأظهرت فيديوهات لوكالة فرانس برس جنوداً إسرائيليين يدققون في هويات فلسطينيين وازدحاماً عند حاجز 300 جنوب القدس.

والإثنين الماضي أعلنت إسرائيل أنها ستسمح لجميع النساء ولشريحة معينة من الأعمار لدى الرجال بحضور صلاة الجمعة (ما دون الـ12 عاماً وما فوق الـ55) بدون تصاريح ولكنها اشترطت على الرجال الآخرين تقديم تصاريح للصلاة.