شاهد: إنقاذ 55 مهاجرًا في البحر المتوسط ونقلهم إلى إيطاليا

بقلم: يورونيوز

أنقذت سفينة الطوارئ الإيطالية الخيرية "Life Support" 55 مهاجرًا في وسط البحر الأبيض المتوسط ظهر أمس السبت.

ووفقًا للمؤسسة الخيرية المالكة للسفينة، كان من بين المهاجرين 3 نساء و3 أطفال و3 قصّر دون ذويهم.

وعُثر على هؤلاء المهاجرين في المياه الدولية على متن قارب يبلغ طوله 10 أمتار، وفقًا لرئيس فريق الطوارئ إيمانويل نانيني، بعد أن انجرفوا بعيدًا عن السواحل الليبية بسبب عطل في المحرّك.

سيُنقل المهاجرون إلى إيطاليا AP Photo

وأعلنت المؤسسة الخيرية أنه سيتم نقل المهاجرين إلى مركز مارينا دي كارارا في شمال إيطاليا، مشيرة إلى أن غالبيتهم من ساحل العاج ومصر وإريتريا ونيجيريا وفلسطين والسودان والصومال.

ووفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، كانت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 الأكثر دموية منذ ست سنوات بالنسبة للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط في قوارب المهربين.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة وفاة 441 مهاجرًا بين شمال إفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا خلال كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وآذار/ مارس.

وفي عام 2017، تم توثيق 742 حالة وفاة في نفس الفترة، بينما تم تسجيل 446 حالة وفاة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015.