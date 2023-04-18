فيديو: الإسرائيليون يقفون دقيقة صمت في ذكرى الهولوكوست

بقلم: يورونيوز

انطلقت صافرات الإنذار في كافة أنحاء إسرائيل، بتمام الساعة العاشرة من اليوم الثلاثاء، لإعلان وقفة حداد عامة تضامناً مع ضحايا المحرقة اليهودية الذين قضوا بأبشع الطرق إبان الفترة النازية في أوروبا.

ولدقيقتين، تجمّدت الحركة في إسرائيل، توقفت المركبات والمشاة في الشوارع والطرق السريعة، بينما كان الإسرائيليون يقفون ورؤوسهم منحنية، تخليداً لذكرى 6 ملايين يهودي قتلوا بشكل ممنهج على يد ألمانيا النازية والمتعاونين معها في الحرب العالمية الثانية.

وبدأت مراسم لإحياء هذه الذكرى السنوية في متحف "ياد فاشيم" للهولوكوست في القدس، حيث وضع الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست أمير أوحانا وعدد من الناجين من الهولوكوست، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لثورة غيتو وارسو عام 1943.

ويقام يوم إحياء ذكرى الهولوكوست هذا العام وسط انقسامات مجتمعية متزايدة، بشأن خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي، وبضغط من حكومته اليمينية.