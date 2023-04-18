السودان وأوكرانيا وكوريا الشمالية.. الملفات التي تناولها بيان مجموعة السبع بعد يومين من الاجتماعات

بقلم: يورونيوز

اجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في كارويزاوا باليابان لمناقشة الأزمات الدولية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والتوتر بين الصين وتايوان والتوتر في شبه الجزيرة الكورية والقتال في السودان. أدناه أهم النقاط التي صدرت بعد محادثات استمرت يومين.

التعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا "أثمانا باهظة"

حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء من أن الدول التي تساعد روسيا في حربها في أوكرانيا ستدفع "أثماناً باهظة"،

ولم يعلن المجتمعون عن أي إجراءات جديدة ضد موسكو، لكنهم تعهدوا بتكثيف تطبيق العقوبات بينما حذروا "الأطراف الثالثة بوقف تقديم المساعدات لروسيا في حربها، أو مواجهة دفع أثمان باهظة". كما دان الوزراء تهديد روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروس ووصفوه بأنه "غير مقبول".

مجموعة السبع تعارض "الأنشطة العسكرية" لبكين في بحر الصين الجنوبي

أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء أنهم يعارضون "الأنشطة العسكرية" الصينية في بحر الصين الجنوبي، مشددين على أن سياستهم بشأن تايوان لم تتغير، وذلك في بيان صدر بعد محادثات استمرت يومين في اليابان.

وقال الوزراء في بيانهم إنه "لا يوجد أساس قانوني لمطالب الصين البحرية التوسعية في بحر الصين الجنوبي، ونحن نعارض الأنشطة العسكرية للصين في المنطقة".

وأضافوا في إشارة واضحة إلى الجدل الذي أثارته تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي بشأن تايوان "لا يوجد تغيير في المواقف الأساسية لأعضاء مجموعة السبع بشأن تايوان، بما في ذلك السياسات المعلنة لصين واحدة".

مطالبة كوريا الشمالية ب"الامتناع" عن إجراء تجارب نووية وصاروخية

وطالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء كوريا الشمالية ب"الامتناع" عن إجراء مزيد من التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية، محذرين من رد "قوي" بعد يومين من المحادثات التي أجروها في اليابان.

وقال الوزراء في بيان "نطالب كوريا الشمالية بالامتناع عن أي أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار أو استفزازية، تشمل أي تجارب نووية أخرى أو عمليات إطلاق تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية".

وأضافوا "هذه الأعمال يجب أن تُقابل برد دولي سريع وموحد وقوي يشمل المزيد من الإجراءات التي يجب على مجلس الأمن التابع الدولي اتخاذها".

حض طرفي النزاع في السودان على وقف القتال "فورا"

وحث وزراء خارجية دول مجموعة السبع أيضاً طرفي النزاع في السودان على "وقف الأعمال العدائية فوراً" والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد اشتباكات أودت بحياة نحو 200 شخص.

وكان التوتّر كامناً منذ أسابيع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" اللذين أطاحا معاً بالمدنيين من السلطة خلال انقلاب في تشرين الأول/أكتوبر 2021، قبل أن يتحوّل خلافهما السياسي على السلطة خصوصاً، الى مواجهات السبت.

ودفع تصاعد العنف في السودان القضية إلى جدول أعمال مجموعة السبع التي التقى وزراء خارجيتها في منتجع كارويزاوا الياباني.

وقال الوزراء في بيان بعد يومين من المحادثات "نحض طرفي النزاع على وقف الأعمال العدائية فوراً دون شروط مسبقة"، محذرين من أن القتال "يهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين ويقوض جهود استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان".

ودعوا في البيان "إلى نبذ العنف والعودة إلى المفاوضات واتخاذ خطوات فعالة لخفض التوترات وضمان سلامة جميع المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن قد تحادث في وقت مبكر الثلاثاء من اليابان مع البرهان ودقلو، حيث "شدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، وفق ما أفادت الوزارة.