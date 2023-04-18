الاشتباكات في السودان تودي بحياة نحو 200 شخص والعالم يحض طرفي النزاع على وقف القتال

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معارك محتدمة قرب القصر الجمهوري

تواصلت صباح الثلاثاء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري ومركز قيادة الجيش.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجددا طرفي النزاع في السودان إلى "وقف الأعمال العدائية فورا".

يشير محللون إلى أن القتال الدائر في عاصمة الدولة التي تعاني منذ مدة طويلة من عدم الاستقرار غير مسبوق وقد يطول أمده، رغم الدعوات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار.

ودارت معارك في مختلف أنحاء البلاد وسط مخاوف من إمكانية اتساع رقعة القتال في المنطقة. وتخلل النزاع عمليات قصف جوي ومدفعي وتبادل كثيف لإطلاق النار.