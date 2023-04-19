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السودان

شاهد: الجيش السوداني ينقذ طلابا كانوا عالقين بسبب القتال في جامعة الخرطوم

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لقطة من الفيديو الذي نشره الجيش السوداني
لقطة من الفيديو الذي نشره الجيش السوداني   -  Copyright  الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية / AP
بقلم:  يورونيوز

أنقذت عناصر من الجيش السوداني عشرات الطلاب والموظفين الذين كانوا عالقين داخل مكتبة كلية الهندسة بجامعة الخرطوم منذ اندلاع القتال في المدينة بين القوات المسلحة السودانية وميليشيات قوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو.

ونشر الجيش السوداني على صفحته في فيسبوك مقاطع فيديو للطلاب وهم يخرجون بمساعدة من الجنود من الجامعة عبر ثغرة كبيرة في السور.

وبلغ عدد الأشخاص الذين استطاعوا الخروج من الجامعة 89 شخصا.

وكان الطلاب العالقون قد أرسلوا الإثنين رسالة استغاثة حيث كانوا يواجهون أوضاعاً إنسانية قاسية، بعد أن وجدوا أنفسهم في مرمى نيران الاشتباكات العنيفة، وتعذرت ليهم المغادرة في ظل اشتداد القتال.

المصادر الإضافية • أ ب

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