بايدن يدعو للبيت الأبيض فتى أسود أصيب بالرصاص في رأسه لأنه قرع باب منزل بالخطأ

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، أنه دعا إلى البيت الأبيض الفتى الأسود الذي أصيب بجروح خطيرة بطلقات نارية بعدما طرق الباب الخطأ لمنزل في ميزوري.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر "رالف سنراك في (المكتب) البيضاوي عندما تشعر بتحسن"، مشيرا إلى أنه اتصل بالفتى البالغ من العمر 16 عامًا في اليوم السابق.

كان رالف يارل يريد جلب إخوته من منزل أحد الأصدقاء حوالي العاشرة مساء في 13 نيسان/أبريل في مدينة كانساس سيتي الكبيرة في ولاية ميزوري في وسط الولايات المتحدة عندما قرع جرس باب منزل بالخطأ.

وأطلق صاحب المنزل وهو ثمانيني، النار على الشاب من خلف باب زجاجي وأصابه في ذراعه ورأسه، حسب وثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقال محامو عائلة الفتى في بيان، إنه يتعافى "رغم خطورة إصابته". ومن بين المحامين بن كرامب المتخصص في الدفاع عن الأمريكيين من أصل إفريقي الذي يقعون ضحايا عنف الشرطة خصوصا.

وقال زاخاري تومسون محامي اندرو ليستر (84 عاما) الذي أطلق النار على الفتى في مؤتمر صحافي، إن تهمتين وجهتا إلى موكله الإثنين، يعاقب القانون على واحدة منهما بالسجن مدى الحياة.

وفي بيان أرسل إلى فرانس برس، قال مكتب مأمور المقاطعة إن ليستر حضر إلى مركز الاحتجاز الثلاثاء. وتم إطلاق سراحه في وقت لاحق بكفالة.