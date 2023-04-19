لافروف يدعو من كراكاس إلى توحيد الصفوف في مواجهة "الابتزاز" الغربي

بقلم: يورونيوز

شدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يجري جولة في أميركا اللاتينية، في كراكاس على ضرورة "توحيد القوى" لمواجهة "الابتزاز" الغربي.

وفي معرض حديثه عن "عالم متعدد الأقطاب" قال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي إيفان غيل: "من الضروري أن نوحّد قوانا لمواجهة محاولات الابتزاز والضغوط الأحادية غير القانونية التي يمارسها الغرب".

وكان لافروف قد زار البرازيل قبل التوجّه إلى فنزويلا، محطّته الثانية في جولته الأميركية اللاتينية التي تقوده أيضا إلى كوبا ونيكاراغوا.

وقال وزير الخارجية الروسي إن "فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا دول تختار مسارها الخاص".

ولحكومات هذه الدول الثلاث تطلّعات اشتراكية، وعلاقتها مأزومة مع الولايات المتحدة.

وتطرّق الوزير الروسي أيضا إلى الحرب في أوكرانيا قائلا "سنجد حلا للوضع في أوكرانيا ولصراعات أخرى في العالم من خلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن السيادة المتساوية للدول ومبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة".

وتابع "تقتضي مهمّتنا الحرص على تطبيق ميثاق الأمم المتحدة بالكامل وعدم إلغاء حق تقرير المصير عندما يكون ذلك مناسبا للغرب".

وأعربت فنزويلا، حليفة روسيا منذ عهد الرئيس الراحل هوغو شافيز (1999-2013)، مرارا عن دعمها روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وبعده.

وساعدت روسيا فنزويلا خصوصا في الالتفاف على عقوبات فرضتها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى.

وتخضع روسيا لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.